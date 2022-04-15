Теннисист Евсеев не сумел выйти в полуфинал «Челленджера» в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанcкий теннисист Денис Евсеев на турнире парного разряда мужского «Челленджера», который в эти дни проходит в столице Испании Мадриде, не смог пройти в полуфинал соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальной стадии Евсеев в паре с турецким теннисистом Алтугом Челикбилеком уступил уругвайско-аргентинской паре Мартин Куэвас — Гильермо Дюран в двух сетах с общим счетом 6:7, 4:6. Игра продлилась один час и десять минут.

Во время встречи казахстанец и турок одну подачу навылет и совершили две двойные ошибки, выиграли шесть очков и три гейма подряд.

Стоит напомнить, что в 1/8 финала обыграли пару Файзиев — Ломакин.