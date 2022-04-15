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    22:22, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Теннисист Евсеев не сумел выйти в полуфинал «Челленджера» в Испании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанcкий теннисист Денис Евсеев на турнире парного разряда мужского «Челленджера», который в эти дни проходит в столице Испании Мадриде, не смог пройти в полуфинал соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четвертьфинальной стадии Евсеев в паре с турецким теннисистом Алтугом Челикбилеком уступил уругвайско-аргентинской паре Мартин Куэвас — Гильермо Дюран в двух сетах с общим счетом 6:7, 4:6. Игра продлилась один час и десять минут.

    Во время встречи казахстанец и турок одну подачу навылет и совершили две двойные ошибки, выиграли шесть очков и три гейма подряд.

    Стоит напомнить, что в 1/8 финала обыграли пару Файзиев — Ломакин.


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