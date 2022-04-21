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    23:00, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Теннисист Дмитрий Попко завершил выступления на турнире в Праге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко сегодня, 20-го апреля, сыграл первый матч парного разряда турнира мужского «Челленджера», который в эти дни проходит в столице Чехии Праге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Попко в паре с тайванским теннисистом Цзэн Цзэном потерпел поражение от французского дуэта Тристан Ламазин — Лукас Пуиль в двух сетах с общим счетом 1:6, 4:6. Игра продлилась один час и восемь минут.

    По ходу матча казахстанец и тайванец исполнили две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и также выиграли пять очков и четыре гейма подряд.

    Стоит отметить, что данная встреча прошла на стадии 1/8 финала грунтового турнира. Вчера Попко также завершил выступления в одиночном разряде турнира в Праге.

    Ранее сообщалось, что теннисисты Бублик, Скатов, Попко поднялись в мировом рейтинге.


    Теги:
    Спорт Теннис
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