Теннисист Дмитрий Попко вышел во второй круг «Челленджера» в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера», который в эти дни проходит в португальском Оэйраше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче 1/16 финала Попко в матче против 19-летнего чешского спортсмена Далибора Сврчина в упорной встрече в трех сетах одержал победу с общим счетом 6:4, 3:6, 6:4. Игра продлилась два часа и десять минут.

На протяжении всего матча казахстанец не подал ни одной подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, выиграл шесть очков и четыре гейма подряд.

Стоит отметить, что, таким образом, Попко встретится с победителем пары Пирош — Домингеш.

Фото: sports.kz







