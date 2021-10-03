Теннисист Дмитрий Попко вышел в полуфинал турнира «Челленджера» в Лиссабоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершились четвертьфинальные поединки на теннисном турнире в Лиссабоне, казахстанец Дмитрий Попко вышел в полуфинал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанец Дмитрий Попко в четвертьфинале был сильнее хозяина корта, португальца Жоао Домингеша в трех сетах - 6:7, 7:5, 6:0.

Матч прошел на грунте и продлился 2 часа и 46 минут. За это время представитель Казахстана совершил семь подач навылет при двух двойных ошибках и реализовал восемь брейк-поинтов. В полуфинале Попко сыграет против француза Хьюго Гастона.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Чикаго.



