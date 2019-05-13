Теннисист Дмитрий Попко уступил в финале SHYMKENTCHALLENGER

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился международный турнир ShymkentChallenger, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко уступил победу в финале спортсмену из Словакии Андрею Мартину. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 4:6.

ShymkentChallenger - 2019. Финал.

Дмитрий Попко (Казахстан) - Андрей Мартин (Словакия) 7:5, 4:6, 4:6