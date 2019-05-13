Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 22 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Теннисист Дмитрий Попко уступил в финале SHYMKENTCHALLENGER

13 Мая 2019 08:39 132
Поделиться:
Теннисист Дмитрий Попко уступил в финале SHYMKENTCHALLENGER

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился международный турнир ShymkentChallenger, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме

Кукушкин потерял семь позиций в рейтинге ATP
Зарина Дияс уступила в финале международного турнира в Японии Юлия Путинцева не прошла в четвертьфинал турнира Mutua Madrid Open-2019

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко уступил победу в финале спортсмену из Словакии Андрею Мартину. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 4:6.

ShymkentChallenger - 2019. Финал.
Дмитрий Попко (Казахстан) - Андрей Мартин (Словакия) 7:5, 4:6, 4:6

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив