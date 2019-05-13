Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:18 373
-
вчера 22:40 379
-
-
-
-
-
вчера 19:58 802
-
-
вчера 19:30 381
-
-
вчера 18:36 583
-
-
вчера 17:51 877
-
вчера 17:40 1067
-
-
вчера 16:17 503
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:31 558
-
-
-
-
-
-
вчера 11:10 577
-
-
вчера 09:48 1356
Теннисист Дмитрий Попко уступил в финале SHYMKENTCHALLENGER
13 Мая 2019 08:39 132
Поделиться:
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился международный турнир ShymkentChallenger, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеЗарина Дияс уступила в финале международного турнира в Японии Юлия Путинцева не прошла в четвертьфинал турнира Mutua Madrid Open-2019
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко уступил победу в финале спортсмену из Словакии Андрею Мартину. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 4:6.
ShymkentChallenger - 2019. Финал.
Дмитрий Попко (Казахстан) - Андрей Мартин (Словакия) 7:5, 4:6, 4:6
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Дмитрий Баландин стал третьим на втором этапе Champions Swim Series
- Капитан «Астаны» успешно стартовал на супермногодневке «Джиро д'Италия»
- Где и во сколько начнется вечер бокса Геннадий Головкин - Стив Роллс
- Зарина Дияс уступила в финале международного турнира в Японии
- Команда Казахстана одержала первую победу на мировых пляжных играх
- Известный американский кикбоксер Дон Дракон Вилсон приедет в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн