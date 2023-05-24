Теннисист Дмитрий Попко проиграл на старте турнира в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко сыграл матч первого круга на грунтовом турнире ITF парного разряда в турецком Бодруме и уступил соперникам в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Спортсмен из Казахстана в паре с теннисистом из Грузии Александром Метревели провел встречу с местным дуэтом Берк Илкел - Мерт Оздемир и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 6:7.

Данный парный матч казахстанца и грузина проходил в рамках 1/8 финала турнира в Турции.

На прошедшем турнире в Пенсаколе (штат Флорида, США) 26-летний казахстанский теннисист одержал победу в одиночном разряде, обыграв в финале американца Эйдена Кима.