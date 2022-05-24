22:20
24 Мая 2022 20:57
Теннисист Дмитрий Попко проиграл на старте турнира в Италии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко 24-го мая сыграл первый матч одиночного разряда на турнире в итальянской Виченце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В матче 1/16 финала турнира казахстанский спортсмен потерпел поражение от аргентинского теннисиста Франсиско Комесана в трех сетах с общим счетом 6:2, 1:6, 2:6, во встрече, которая продлилась два часа и девять минут.
Попко за время матча совершил шесть двойных ошибок и исполнил семь подач навылет. Кроме того, казахстанец выиграл девять очков и четыре гейма подряд.
Дмитрий Попко на данный момент занимает 177-ю строчку рейтинга ATP.
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