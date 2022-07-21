21 Июля 2022 19:34

Теннисист Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал домашнего Челленджера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На летних кортах столицы продолжается традиционный турнир «Кубок Президента». Дмитрий Попко во втором раунде одолел турка Янки Эреля 7:6 (8:6), 6:4. В ¼ финала казахстанцу предстоит сразиться с победителем матча между россиянином Евгением Донским и чехом Давидом Поляком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В рамках «Кубка Президента» на женском турнире серии ITF W60 в одиночном разряде казахстанок не осталось. В матчах второго круга Жибек Куламбаева уступила На Ли Хань из Южной Кореи – 1:6, 2:6, а Гозаль Айнитдинова также в двух сетах проиграла россиянке Анастасии Золотаревой – 1:6, 5:7. Жибек и Гозаль сегодня, 21 июля, в вечерней сессии также провели свои четвертьфинальные парные матчи.

Фото: ktf.kz