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Теннисист Денис Евсеев вышел во второй круг турнира в Мексике

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Апреля 2023, 01:46
Теннисист Денис Евсеев вышел во второй круг турнира в Мексике

МОРЕЛОС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга на хардовом турнире одиночного разряда в мексиканском Морелосе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана провел встречу со спортсменом из Японии Наоки Накагава и одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:7, 6:4, 6:2. Матч продлился два часа и 15 минут.

Во время игры Евсеев исполнил пять подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также казахстанец выиграл восемь очков и четыре гейма подряд.

Казахстанец располагается на 290-й строчке мирового рейтинга ATP, а спортсмен из Японии занимает 443-ю позицию.


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