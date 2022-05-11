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    21:33, 10 Май 2022 | GMT +6

    Теннисист Денис Евсеев удачно стартовал на домашнем турнире в Шымкенте

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    Фото: ktf.kz
    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстанец с победы начал путь на турнире в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Евсеев переиграл индийца Мукунда Сасикумара 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 38 минут. Денис сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-поинтов. Во втором круге казахстанец сыграет против россиянина Евгения Карловского.

    Другой наш теннисист Григорий Ломакин на старте уступил румыну Николасу Йонелю - 0:6, 2:6.

    Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и теннисист Андрей Голубев успешно стартовали на турнире в Риме.


    Теги:
    Спорт Теннис Шымкент
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