21:33, 10 Май 2022 | GMT +6
Теннисист Денис Евсеев удачно стартовал на домашнем турнире в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстанец с победы начал путь на турнире в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Евсеев переиграл индийца Мукунда Сасикумара 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 38 минут. Денис сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-поинтов. Во втором круге казахстанец сыграет против россиянина Евгения Карловского.
Другой наш теннисист Григорий Ломакин на старте уступил румыну Николасу Йонелю - 0:6, 2:6.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и теннисист Андрей Голубев успешно стартовали на турнире в Риме.