Теннисист Денис Евсеев удачно стартовал на домашнем турнире в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстанец с победы начал путь на турнире в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Евсеев переиграл индийца Мукунда Сасикумара 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 38 минут. Денис сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-поинтов. Во втором круге казахстанец сыграет против россиянина Евгения Карловского.

Другой наш теннисист Григорий Ломакин на старте уступил румыну Николасу Йонелю - 0:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и теннисист Андрей Голубев успешно стартовали на турнире в Риме.