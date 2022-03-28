Теннисист Денис Евсеев одержал громкую победу в Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец записал в свой актив ещё один значимый успех в карьере, переиграв экс-четырнадцатую ракетку мира – полуфиналиста Уимблдона-2013 Ежи Яновича в первом круге квалификации Челленджера в швейцарском Лугано со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В финале квалификации Денису предстоит сразиться с другим опытным спортсменом – Алданом Сеткичем из Боснии и Герцеговины.