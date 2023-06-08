Теннисист Данир Калдыбеков выиграл международный юниорский турнир

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Чолпон-Ате завершился международный турнир серии ITF. Таразский школьник Данир Калдыбеков привез домой «золото» престижного международного юниорского турнира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный турнир 4-й категории ITF Juniors проходил в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан). Участвовали представители девяти стран - Казахстан, Россия, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Турция, Индия, Южная Корея, Китай. Организатором выступила Международная федерация тенниса.

«В парном разряде жамбылский спортсмен Данир Калдыбеков с партнером из России Дмитрием Кривощекиным показали высокий результат, обыграв в финале представителей сборной Узбекистана Мадаминова и Игнатова. Счет поединка - 6:2, 6:2. В результате Данир Калдыбеков и Дмитрий Кривощекин стали победителями соревнований», - рассказал тренер и отец спортсмена, действующий тренер по современному пятиборью, мастер спорта Данияр Калдыбеков.

Большим теннисом Данир занимается с пяти лет на кортах спортивной школы №4 города Тараза. Здесь есть отделение большого тенниса, где бесплатно обучаются порядка сотни таразских школьников разных возрастов. В числе спортивных побед жамбылского теннисиста – «золото» юниорского первенства Азии-2019 в Бишкеке, «серебро» первенства Европы среди юниоров-2018 в Португалии, «серебро» турнира ATF в Уральске, «золото» детского турнира Astana Masters 12&under-2018 в столице Казахстана. В столице Армении городе Ереване в прошлом году он стал победителем турнира ITF WorldTennisTournir Junior. На международном турнире пятой категории ITF Juniors в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) 2022 года Данир Калдыбеков также взял «золото» в парном разряде с алматинцем Олегом Гусаковым.

Рейтинг Данира Калдыбекова в одиночном разряде среди юниоров только за последние два года значительно вырос – с 2 597 в 2020 году до 631-й позиции в 2022 году.

Отметим, что в Таразе сегодня воспитывается целая плеяда многообещающих юных дарований, которые уже показали себя в большом казахстанском теннисе.

Юниорский тур ITF — высший дивизион теннисных соревнований среди игроков, не достигших 18-летнего возраста. Неоднократно теннисисты, возглавлявшие юниорский рейтинг и выигрывавшие турниры Большого шлема в этой возрастной категории позже становились лучшими и во взрослом теннисе. Среди них такие теннисисты как Пат Кэш, Ги Форже, Хавьер Санчес, Томас Энквист, Марсело Риос, Роджер Федерер, Энди Роддик, Зина Гаррисон, Габриэла Сабатини, Наталья Зверева, Мартина Хингис, Амели Моресмо, Кара Блэк, Лариса Савченко и Виктория Азаренко.