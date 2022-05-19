23:19
19 Мая 2022 23:00
Теннисист Бейбит Жукаев впервые в карьере вышел в полуфинал Челленджера
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисный турнир в Шымкенте вышел на финишную прямую. В парном разряде уроженец города Актау Бейбит Жукаев в дуэте с россиянином Алибеком Качмазовым в 1/4 финала взяли верх над россиянами Евгением Тюрневым и Евгением Карловским со счетом 6:3, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
За час с небольшим Бейбит и Алибек выполнили четыре эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейка.
«Я очень рад впервые выйти в полуфинал Челленджера. Мы отчаянно боролись в четвертьфинале и одержали победу. Завтра предстоит сыграть с парой Файзиев и Каловелонис, постараемся полностью выложиться и показать чемпионский теннис», - отметил после матча Бейбит Жукаев.
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