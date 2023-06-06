Теннисист Бейбит Жукаев уступил на старте турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (325-е место в рейтинге ATP) сыграл с тунисцем Азизом Дугазом (220-е место) в 1/16 финала турнира в Тайлере (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Жукаев проиграл Дугазу в двух сетах — 5:7, 2:6 — и завершил выступление на турнире уже после своего первого матча. Призовой фонд турнира в Тайлере составляет 80 000 долларов.

Добавим, что ранее Бейбит Жукаев дошел до финала турнира в Литл-Рок (США): в решающем матче казахстанец проиграл эстонскому теннисисту Марку Лайалу (311-е место) — 4:6, 5:7. Впрочем, за выход в финал Жукаев заработал 6 355 долларов, а также получил 50 рейтинговых очков.



