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Теннисист Бейбит Жукаев с разгромным счетом выиграл матч в Лионе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 00:01
Теннисист Бейбит Жукаев с разгромным счетом выиграл матч в Лионе

ЛИОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев сыграл первый матч квалификации на грунтовом турнире одиночного разряда во французском Лионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана провел встречу с австралийским спортсменом Дэйн Суини и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:1. Встреча продлилась один час и четыре минуты.

Отметим, что казахстанский теннисист на данный момент занимает 316-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Суини располагается на 236-й позиции. В финале квалификации казахстанец сыграет с южноафриканцем Ллойдом Харрисом.


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