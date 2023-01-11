Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на турнире в Таиланде

11 Января 2023, 18:33
Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на турнире в Таиланде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев провел матч второго круга на турнире одиночного разряда в Нонтхабури (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист встретился с тайванским спортсменом Джейсоном Джангом (396-я ракетка мира) и потерпел поражение в двух сетах со счетом 4:6, 6:7. Матч продлился два часа и 11 минут.

Во время встречи Жукаев исполнил девять подач навылет и совершил две двойные ошибки. Кроме того, казахстанец выиграл пять очков и два гейма подряд.

Казахстанский теннисист на данный момент располагается на 313-й строчке рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

Фото: ktf.kz
Новости по теме
Теннисистки Нупбай и Арыстанбекова завоевали 10-й юбилейный титул ITF
Участие сборной Казахстана в Универсиаде началось с победы
Елена Рыбакина остановилась в шаге от первого титула WTA в парном разряде
Теги:
Читайте также
Теннисистки Нупбай и Арыстанбекова завоевали 10-й юбилейный титул ITF
Участие сборной Казахстана в Универсиаде началось с победы
Елена Рыбакина остановилась в шаге от первого титула WTA в парном разряде
Карагандинские паралимпийцы готовятся к главным стартам 2023 года
Сборная Казахстана с разгромной победы стартовала на хоккейном турнире Универсиады
Международные соревнования по легкой атлетике пройдут в Астане
Юлия Путинцева завершила выступление на турнире в Австралии
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Таиланде
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау

Лента новостей