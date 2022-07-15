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Теннисист Бейбит Жукаев пробился в 1/4 финала домашнего турнира
15 Июля 2022 00:55

Теннисист Бейбит Жукаев пробился в 1/4 финала домашнего турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На столичных кортах Национального теннисного тенниса продолжается мужской и женский турнир серии ITF M/W25, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Во втором круге воспитанник школы тенниса города Актау в трех сетах одолел 18-летнего Ислама Орынбасара со счетом 6:3, 3:6, 6:2 и уже завтра в четвертьфинале Жукаеву предстоит сыграть против японца Синтаро Имаи.

Ислам Орынбасар отличился хорошей игрой по ходу всего соревнования, спортсмен постепенно из юниоров переходит во взрослый профессиональный тур.

Еще один казахстанец Денис Евсеев вышел в полуфинал парного разряда. В дуэте с Иваном Лютаревичем из Беларуси он уверенно победил белорусскую пару Александр Леоненко/Эрик Арутюнян – 6:2, 6:4.

В женской сетке, к сожалению, не осталось казахстанок, и теперь они готовятся к «Кубку Президента», который начнется 18 июля 2022 года.

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