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Теннисист Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира в Риме
13 Мая 2022 22:55

Теннисист Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев сыграл четвертьфинальный матч парного разряда на турнире в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с аргентинским теннисистом Максимо Гонсалесом Голубев сыграл против уругвайско-эквадорского дуэта Ариэль Бехар — Гонсало Эскобар и одержал победу. Игра, которая продлилась один час и 45 минут, завершилась в трех сетах с общим счетом 6:2, 7:6.

По ходу встречи казахстанский и аргентинский спортсмены не исполнили ни одной подачи навылет и совершили две двойные ошибки. Также Голубев и Гонсалес выиграли пять очков и три гейма подряд.

Таким образом, Голубев вышел в полуфинал грунтового турнира.



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