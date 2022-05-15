15 Мая 2022 01:00

Теннисист Андрей Голубев проиграл в полуфинале турнира в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев провел полуфинальный матч парного разряда на турнире в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с аргентинским теннисистом Максимо Гонсалесом Голубев потерпел поражение от американо-аргентинского дуэта Джон Изнер — Диего Шварцман. Матч, который продлился один час и 39 минут, завершился в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:4, 9:11.

По ходу встречи казахстанский и аргентинский спортсмены исполнили одну подачу навылет и совершили одну двойную ошибку. Также Голубев и Гонсалес выиграли шесть очков и три гейма подряд.

Казахстанец завершил выступления в парном разряде итальянского турнира.



