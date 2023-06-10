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Теннисист Андрей Голубев проиграл в финале турнира в Германии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июня 2023, 03:22
Теннисист Андрей Голубев проиграл в финале турнира в Германии Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с украинцем Денисом Молчановым не смог выйти в финал турнира в Хайльбронне (Германия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В полуфинале Андрей Голубев и Денис Молчанов сыграли с немецким дуэтом Константином Франценом / Хендриком Йебенсом и проиграли им в двух сетах — 4:6, 6:7.

Ранее по ходу турнира Андрей Голубев и Денис Молчанов победили боснийца Дамира Джумхура и россиянина Павла Котова — 7:6, 6:3, а затем одолели француза Джонатана Эйссерика с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой — 6:4, 7:6.

Призовой фонд турнира в Хайльбронне составляет 145 000 евро. Победители турнира заработают по 8 444 евро и получат по 125 рейтинговых очков.


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