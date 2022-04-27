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Теннисист Андрей Голубев обыграл олимпийских чемпионов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Апреля 2022, 21:59
Теннисист Андрей Голубев обыграл олимпийских чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На турнире ATP в Мюнхене состоялись стартовые матчи парного разряда. Казахстанский теннисист в паре с французом совершили сенсацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанец Андрей Голубев с французом Фабрисом Мартеном сенсационно победили олимпийских чемпионов Токио и победителей Уимблдона 2021 года, хорватов Николу Мектича и Мате Павича - 6:4, 7:5.

В следующем круге Голубев и Мартен сыграют с победителем встречи Иван Сабанов/Матей Сабанов (Сербия) – Хулио Перальта (Чили)/Франко Скугар (Хорватия).


Спорт   Германия   Теннис  
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