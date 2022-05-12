12 Мая 2022 21:24

Теннисист Александр Недовесов не прошел в полуфинал турнира в Хорватии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов завершил выступления на турнире парного разряда в столице Хорватии Загребе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши потерпел поражение от хорватско-российского дуэта Домагой Бильешко — Андрей Чепелев.

Встреча, которая продлилась один час и 58 минут, завершилась неудачей Недовесова и Куреши в трех сетах с общим счетом 6:7, 6:2, 7:10.

За время матча пара Недовесова исполнила две подачи навылет, совершила пять двойных ошибок и выиграла шесть очков и пять геймов подряд.

Данная встреча проходила на стадии четвертьфинала грунтового турнира.



