12 Мая 2022 21:24
Теннисист Александр Недовесов не прошел в полуфинал турнира в Хорватии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов завершил выступления на турнире парного разряда в столице Хорватии Загребе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанский теннисист в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши потерпел поражение от хорватско-российского дуэта Домагой Бильешко — Андрей Чепелев.
Встреча, которая продлилась один час и 58 минут, завершилась неудачей Недовесова и Куреши в трех сетах с общим счетом 6:7, 6:2, 7:10.
За время матча пара Недовесова исполнила две подачи навылет, совершила пять двойных ошибок и выиграла шесть очков и пять геймов подряд.
Данная встреча проходила на стадии четвертьфинала грунтового турнира.
Читайте также
Популярное