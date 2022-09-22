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Теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира во Франции
22 Сентября 2022, 20:34

Теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл во втором круге на хардовом турнире во французском Метце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист во встрече 1/8 финала сыграл с финским спортсменом Эмилем Руусувуори (51-я ракетка мира). Матч продлился два часа и 14 минут и завершился победой казахстанца в трех сетах со счетом 6:7, 6:4, 6:3.

По ходу игры казахстанец исполнил 13 подач навылет, совершил девять двойных ошибок, а также выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что казахстанец на данный момент располагается на 44-ой позиции мирового одиночного рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и на данном турнире является сеянным под седьмым номером.

Ранее сообщалось, что л учший теннисист Казахстана вырвал победу на старте турнира во Франции.

Фото: ktf.kz


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