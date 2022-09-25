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    21:20, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира во Франции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 44 ракетка мира казахстанец Александр Бублик обыграл в полуфинале соревнования во французском Метце швейцарца Стэна Вавринку, занимающего 284 место рейтинга планеты - 2:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса РК.

    Швейцарец снялся после трех геймов из-за травмы.
    В финале турнира серии ATP 250 первая ракетка Казахстана сыграет с Лоренцо Сонего из Италии.
    Тем временем, Тимофей Скатов не смог пробиться в финал турнира серии «Челленджер» в Браге (Португалия). В полуфинале казахстанец уступил американцу Морено Де Алборону со счетом 6:3, 5:7, 2:6.

    Ранее Александр Бублик переиграл датчанина Хольгера Руне, занимающего 31 строчку рейтинга ATP, со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

    Также Александр Бублик вошел в топ-45 рейтинга ATP.

    Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК

    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
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