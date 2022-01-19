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Теннисист Александр Бублик уступил во втором круге Australian Open
19 Января 2022 19:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по теннису Александр Бублик потерпел поражение во втором круге мирового турнира Australian Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В этом раунде он встретился с французом Гаэлем Монфисом. К сожалению, Бублик ничего не смог противопоставить своему оппоненту.
Монфис с легкостью взял матч, выиграв со счетом 6:1, 6:0, 6:4 - Александр выбывает из турнира в одиночном разряде.
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