02:27, 05 Март 2022 | GMT +6
Теннисист Александр Бублик сравнял счёт в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осло состоялся второй матч между сборными Казахстана и Норвегии в квалификации Кубка Дэвиса. Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл своего норвежского соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик (32-е место в рейтинге ATP) встретился с норвежцем Виктором Дурасовичем (321-е). В этом матче казахстанец одержал победу в двух сетах — 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть больше часа.
Таким образом, счет в противостоянии Казахстана и Норвегии стал 1:1.
Напомним, в первом матче Казахстан уступил: Михаил Кукушкин (160-е место в рейтинге ATP) в двух сетах проиграл норвежцу Касперу Рууду (8-е) — 1:6, 4:6. В третьем матче встретятся Александр Бублик и Каспер Рууд.