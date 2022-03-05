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    02:27, 05 Март 2022 | GMT +6

    Теннисист Александр Бублик сравнял счёт в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осло состоялся второй матч между сборными Казахстана и Норвегии в квалификации Кубка Дэвиса. Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл своего норвежского соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанский теннисист Александр Бублик (32-е место в рейтинге ATP) встретился с норвежцем Виктором Дурасовичем (321-е). В этом матче казахстанец одержал победу в двух сетах — 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть больше часа.

    Таким образом, счет в противостоянии Казахстана и Норвегии стал 1:1.

    Напомним, в первом матче Казахстан уступил: Михаил Кукушкин (160-е место в рейтинге ATP) в двух сетах проиграл норвежцу Касперу Рууду (8-е) — 1:6, 4:6. В третьем матче встретятся Александр Бублик и Каспер Рууд.


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