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Теннисист Александр Бублик пробился в финал турнира ATP
21 Июля 2019 21:13 93
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик смог выйти в финал теннисного турнира ATP 250 в американском Ньюпорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В полуфинале он встретился с испанцем Марселем Гранольерсом. Матч продлился три сета. Итоговый счет - 7:6(7:5), 3:6, 6:4.
Финал пройдет 22 июля. Соперником Бублика будет Джон Изнер (США).
Ключевые слова: Спорт,
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