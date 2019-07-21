Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 18 °С
USD 384.87 EUR 432.52
RUB 6.11 CNY 55.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Теннисист Александр Бублик пробился в финал турнира ATP

21 Июля 2019 21:13 93
Поделиться:
Теннисист Александр Бублик пробился в финал турнира ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик смог выйти в финал теннисного турнира ATP 250 в американском Ньюпорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В полуфинале он встретился с испанцем Марселем Гранольерсом. Матч продлился три сета. Итоговый счет - 7:6(7:5), 3:6, 6:4.

Финал пройдет 22 июля. Соперником Бублика будет Джон Изнер (США).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив