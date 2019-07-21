Теннисист Александр Бублик пробился в финал турнира ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик смог выйти в финал теннисного турнира ATP 250 в американском Ньюпорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В полуфинале он встретился с испанцем Марселем Гранольерсом. Матч продлился три сета. Итоговый счет - 7:6(7:5), 3:6, 6:4.

Финал пройдет 22 июля. Соперником Бублика будет Джон Изнер (США).