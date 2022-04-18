Теннисист Александр Бублик приблизился к личному рекорду в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала актуальный выпуск рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович, за ним располагаются Даниил Медведев из России и немецкий теннисист Александр Зверев.

Сильнейший из казахстанцев Александр Бублик отыграл три позиции и стал 33-м, при этом его личный рекорд составляет 30-е место рейтинга ATP. Михаил Кукушкин откатился вниз на пять мест — 167-й. Дмитрий Попко и Тимофей Скатов улучшили свое положение на две строчки, заняв соответственно 171 и 191 места.

В парном разряде лидером остается Джо Сэлисбери из Великобритании, за ним следует американец Раджив Рам, а на третью строчку поднялся аргентинский теннисист Орасио Себальос.

Андрей Голубев потерял две строки и занял 26-ю позицию. Александр Недовесов поднялся с 63-й на 62-ю строчку, Бублик улучшил положение на три строки — 65-й.