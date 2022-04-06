Теннис: Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46-е место в рейтинге WTA) с победы стартовала на турнире в Чарльстоне (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге она встретилась с американкой Робин Андерсон (178-е место) и одержала победу в двух сетах — 6:2, 7:6. Во втором круге Путинцева сыграет с еще одной представительницей США — Амандой Анисимовой (47-е место). Анисимова стартовала с победы над своей соотечественницей Сачией Викери (244-е место).

Призовой фонд турнира WTA в Чарльстоне в этом году составляет 899 500 долларов. Победитель получит 158 800 долларов и 470 рейтинговых очков.





Фото: sports.kz











