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    10:31, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Теннис: Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46-е место в рейтинге WTA) с победы стартовала на турнире в Чарльстоне (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом круге она встретилась с американкой Робин Андерсон (178-е место) и одержала победу в двух сетах — 6:2, 7:6. Во втором круге Путинцева сыграет с еще одной представительницей США — Амандой Анисимовой (47-е место). Анисимова стартовала с победы над своей соотечественницей Сачией Викери (244-е место).

    Призовой фонд турнира WTA в Чарльстоне в этом году составляет 899 500 долларов. Победитель получит 158 800 долларов и 470 рейтинговых очков.



    Фото: sports.kz




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