Теннис на колясках будут активно развивать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2022 года Федерация тенниса Казахстана взяла курс на популяризацию и развитие тенниса на колясках и адаптивного тенниса в Республике Казахстан. Для реализации этой цели в Казахстан был специально приглашен советник ITF по инклюзивному развитию Марк Баллок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

«Эти направления тенниса в республике имеют большие перспективы. Международное теннисное сообщество готово помогать нам», — отметил исполнительный директор ФТК Дэйв Майли.

Марк Баллок имеет более чем 25-летний опыт работы в паралимпийском спорте. Побывал в более чем 80 странах, занимающихся развитием тенниса на колясках, работал на четырех Паралимпийских и двух Олимпийских играх в качестве тренера и технического делегата. Член Комитета Паралимпийских игр Международного Паралимпийского комитета. На сегодняшний день Баллок ведет регулярный блог по инклюзивным вопросам, в котором спорт и физическая активность являются центральной темой.

«Накануне в Нур-Султан Марк встретился с представителями Министерства спорта, посетил «Паралимпийский тренировочный центр», проводит семинар для тренеров. 11 апреля Марк Баллок в Алматы планирует посмотреть реабилитационные центры паралимпийских клубов и принять участие в конференции с представителями НПО и СМИ по вопросам развития тенниса на колясках и адаптивного тенниса», - сообщает пресс-служба Федерации.

Напомним, что теннис на колясках является официальным паралимпийским видом спорта, соревнования по этому направлению проводятся на всех четырех турнирах серии «Большого шлема». Международная федерация тенниса также организует регулярный тур соревнований для теннисистов-колясочников — ITF Wheelchair Tennis Tour.