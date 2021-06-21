Теннис: Кукушкин начал с победы турнир АТР 250 в Истборне

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сумел одержать победу в первом круге квалификационного раунда к турниру серии ATP 250 в Истборне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский спортсмен одержал победу по сумме двух сетов, в которых он оказался сильнее американца Ника Чеппела. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Кукушкина, который сумел выиграть 12 из 17-и геймов, совершил одну двойную ошибку и не сумел подать на вылет, завершив матч с нулем в графе эйсов.

Стоит отметить, что в следующем раунде казахстанскому теннисисту будет противостоять представитель Италии Андреас Сеппи.