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    21:39, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Теннис: Кукушкин начал с победы турнир АТР 250 в Истборне

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сумел одержать победу в первом круге квалификационного раунда к турниру серии ATP 250 в Истборне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский спортсмен одержал победу по сумме двух сетов, в которых он оказался сильнее американца Ника Чеппела. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Кукушкина, который сумел выиграть 12 из 17-и геймов, совершил одну двойную ошибку и не сумел подать на вылет, завершив матч с нулем в графе эйсов.

    Стоит отметить, что в следующем раунде казахстанскому теннисисту будет противостоять представитель Италии Андреас Сеппи.


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