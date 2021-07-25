+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Теннис: Кукушкин начал с победы на Олимпиаде-2020

25 Июля 2021 12:51
Поделиться:
Теннис: Кукушкин начал с победы на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В рамках Олимпиады-2020 в Токио (Япония) казахстанец Михаил Кукушкин сегодня сыграл против аргентинского теннисиста Федерико Кориа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Фехтовальщик Руслан Курбанов выбыл из олимпийского турнира
Мощный тайфун надвигается на Токио, часть олимпийских событий перенесли Казахстанский стрелок не сумел преодолеть квалификацию Олимпийских игр Справедливость восстановлена: казахстанский пловец Виталий Худяков выступит на Олимпиаде

Кукушкин, занимающий 123-е место в табеле о рангах, победил Кориа (62) на старте олимпийского турнира и продолжил борьбу за медали. Встреча длилась 2 часа 13 минут и закончилась в двух партиях в пользу казахстанца - 7:6 (4), 7:5.

На следующем этапе Михаил встретится с победителем пары Гаэль Монфис (18) - Илья Ивашка (66).

Напомним, ранее другая казахстанка Елена Рыбакина успешно преодолела стартовый раунд «одиночки», а Зарина Дияс, Юлия Путинцева и Александр Бублик покинули турнир.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:
Новости по теме
Фехтовальщик Руслан Курбанов выбыл из олимпийского турнира
Мощный тайфун надвигается на Токио, часть олимпийских событий перенесли
Казахстанский стрелок не сумел преодолеть квалификацию Олимпийских игр
Справедливость восстановлена: казахстанский пловец Виталий Худяков выступит на Олимпиаде
Популярное
1 Сильная жара ожидается в Алматы
2 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
3 Карантинные меры усиливают в ВКО
4 Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать
5 Жандарбек Бекшин рассказал, почему ужесточили карантин в Алматы
Читайте также
Казахстанский шпажист Руслан Курбанов стартовал с победы на Олимпиаде
Юлия Путинцева: «Солнечный удар помешал мне доиграть матч»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив