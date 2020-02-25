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Теннис: Елена Рыбакина выиграла первый раунд турнира WTA в Катаре
25 Февраля 2020 01:56
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ДОХА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (17-е место в рейтинге WTA) удачно начала выступление на престижном турнире в Дохе (Катар), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В первом раунде ее соперницей была румынка Сорана Кырстя (72-е). В первом сете Рыбакина уступила — 3:6, однако затем смогла совершить убедительный камбэк — 6:3, 6:1. Во втором раунде казахстанка встретится с Алисон Ван Эйтванк (62-е) из Бельгии, а затем по сетке турнира уже в 1/8 финала может попасть на первую ракетку мира — австралийку Эшли Барти.
Добавим, что призовой фонд турнира WTA в Дохе составляет 3 240 445 долларов. Действующим победителем турнира является бельгийка Элизе Мертенс (23-е).
https://www.sports.kz/news/17-ya-raketka-mira-iz-kazahstana-vyirvala-pobedu-na-krupnom-turnire-wta-v-dohe
Ключевые слова: Спорт,
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