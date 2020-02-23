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Теннис: Елена Рыбакина уступила в финале турнира в Дубае
ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Дубае (ОАЭ) состоялся финал теннисного турнира серии WTA с участием первой ракетки Казахстана Елена Рыбакиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
За титул она билась со второй ракеткой мира Симоной Халеп (Румыния). Матч получился довольно напряженным - ни одна из теннисисток не собиралась уступать. Игра продлилась три сета. Первый из них взяла Рыбакина - 6:3. Во втором сете сильнее оказалась Халеп - 3:6. Третий же получился самым долгим, в течение которого преимущество переходило от от одной спортсменки к другой. В итоге борьба перетекла в тай-брейк, в котором сильнее оказалась Халеп - 6:7(5:7). Добавим, что Рыбакина в этом году побеждала в турнире серии WTA. Это случилось в австралийском Хобарте в январе.
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