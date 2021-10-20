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    14:44, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Теннис: Александр Бублик завершил выступление на турнире в Москве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице России проходит традиционный международный турнир среди мужчин и женщин «Кубок Кремля» ATP 250/WTA 500, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Александр Бублик не смог преодолеть барьер первого раунда, проиграв украинцу Илье Марченко, 4:6, 3:6. Поединок продлился 1 час и 23 минуты.

    35-я ракетка мира, наш Александр, сделал десять эйсов и шесть двойных ошибок. Илья, занимающий 164-ю строчку мирового табеля о рангах, сделал три брейка и шесть эйсов, три раза ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

    Анна Данилина также не смогла выйти во второй круг, но уже парного разряда. В дуэте с австралийкой Ариной Родионовой она проиграла Марие Боузковой и Луцие Градецкой из Чехии - 1:6, 1:6.

    Sports.kz представил видеоообзор матча Кубка Кремля Александр Бублик — Илья Марченко — 4:6, 3:6.





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