Тенгрианство: об исконном календаре казахов рассказала профессор Асия Мухамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представления о Времени являются одним из базовых оснований любой цивилизации. Системные представления о Времени, как правило, концентрируются в календарях, которые неизбежно возникают в процессе деятельности человека, ибо освоение природы, трудовая деятельность невозможны вне упорядоченных представлений о Времени, координирующих все стороны жизни социума. Календарь несет базовую информацию о времени-пространстве и является структурно-генетическим кодом культуры. Об этом МИА «Казинформ» рассказала культуролог-этномузыковед, доктор искусствоведения, профессор КазНАИ им. Т. Жургенова Асия Мухамбетова.

«В традиционной культуре кочевников Центральной Азии с древнейших времён использовался циклический 60-летний календарь, называемый по-казахски «мүшел». Он состоит из пяти 12-летних циклов (мушелей), в которых каждый год назван именем животного: тышқан (мышь), сиыр (корова), барыс (барс), қоян (заяц), ұлу (дракон), жылан (змея), жылқы (лошадь), қой (овца), мешiн/маймыл (обезьяна), тауық (курица?), ит (собака), доңыз (кабан)», - пояснила профессор.

«В 1926 году в Казахстане с запретом празднования традиционного новогоднего праздника Наурыз был также официально запрещен и мушель, поэтому в настоящее время об его былом употреблении помнят только казахи преклонного возраста, - продолжила она. - Более молодые поколения казахов в соответствии с информацией СМИ чаще всего знают о нем, как о восточном, китайском или японском календаре, и таким образом, несмотря на свою сложность, он стал в настоящее время одним из феноменов массовой культуры. Однако важно отметить, что 12-летний животный календарь был хорошо известен практически всем кочевым тюрко-монгольским народам, части народов Кавказа, а также тунгусо-манчжурским народам Сибири. Есть следы его использования и у славян (болгар)».

По словам Асии Мухамбетовой, еще в советской науке среди исследователей животного календаря утвердилась единая точка зрения относительно его создателей. Это – кочевники Центральной Азии (работы Шахматова В. Ф., Захарова И. В., Сениговой Т. Н., Цыбульского В. В., Ысқақова и др.). В. Шахматов еще в 1955 году писал, что «такое летоисчисление впервые возникло у кочевников Центральной Азии в конце первого тысячелетия до н. э. , т. е. тогда, когда завершился переход к кочевому скотоводству как господствующей форме хозяйствования», и «...оно имеет глубокие материальные корни и так или иначе связано с экономикой и хозяйством этих народов». В.В. Цыбульский отмечал, что «зарождение этого календаря связано с кочевыми народами Центральной Азии, но он сравнительно быстро получил распространение у различных народов почти всей Азии».

«Кочевники использовали этот сложный календарь, чтобы выжить в суровых и изменчивых условиях резко континентального климата Центральной Азии, - продолжила профессор. - Он был необходимой основой, регулирующей хозяйственно-экономическую, политическую, духовную и культурную жизнь, а также ритм личной жизни индивида – словом, все стороны жизни кочевого общества. Животный календарь выполнял эти функции благодаря лежащему в его основе глубокому изучению Космоса и его влияния на земную жизнь. Он был известен каждому, потому что принадлежал Традиции, или Истинному Знанию [Р. Генон], которое обеспечило жизнеспособность кочевых племен и народов, культур и цивилизаций Центральной Азии».

В современной науке мүшел называют по-разному – календарь центрально-азиатских кочевников (по происхождению), 12-летний циклический животный календарь (по названиям годов), лунно-солнечный календарь стран Юго-Восточной Азии (по территории, где он действует и поныне), Юпитерный календарь (по планете, которая дает отсчет 12-летнего цикла).

«Но точнее всего называть его Тенгрианский календарь, так как кочевников Центральной Азии объединяла единая религия – Тенгрианство, которая была государственной в Тюркском каганате и империи Чингис-хана, - отметила А. Мухамбетова. - Иоанн де Плано Карпини, посетивший в XIII в. Улус Бату, писал: «Они веруют в единого Бога (Тенгри – А. М.), которого признают творцом всего видимого и невидимого, а также признают его творцом как блаженства в этом мире, так и мучений, однако не чтут его молитвами, или похвалами, или каким-либо обрядом» (Из «Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома Рубрука»).

Великие религии со своей картиной мира, моралью, пониманием времени и пространства являются основой культур и цивилизаций. Так, тенгрианство – основа цивилизации тюрко-монгольских кочевых народов, иначе говоря, тенгрианского суперэтноса (по аналогии с христианским и мусульманским суперэтносами Л.Гумилева). «Упорядоченный календарь – принадлежность цивилизации» (Н.Брагинская) и мүшел должен обрести в науке название Тенгрианский календарь, отражающее его генезис (происхождение), историко-культурное содержание и место в масштабах мировой цивилизации. Несомненно, надо вводить в науку и его этнические названия (как, например, у казахов мүшел)».

По словам профессора, Тенгрианский календарь является самым сложным из ныне действующих в мире. Помимо движения Солнца и Луны он учитывает 12-летний цикл обращения Юпитера вокруг Солнца и 30-летний цикл Сатурна. В 60-летнем цикле содержится два сатурновых, пять юпитерных и шесть 10-летних циклов. Как могли «дикие номады» иметь такой уровень астрономических знаний, который позволил им столь хорошо понимать ход планет и создать свой уникальный календарь? Ведь традиционно лучшими древними астрономами считаются морские народы, которых плавание в открытом море заставило изучить ночное небо, чтобы ориентироваться по звездам. Но перекочевки, совершаемые номадами, требовали не меньших знаний, чем морские плавания. Их путешествия по длительности (в пространстве и времени) во много раз превосходили морские маршруты современников. Проходя за год тысячи и тысячи километров по океану трав на степных просторах Евразии, они пересекали по несколько ландшафтных и климатических зон, когда вокруг менялось все – времена года, пейзажи, животный и растительный мир, цвет воздуха и вкус воды. В пути рождались и подрастали дети, мужали юноши, уходили старики... И в этом движущемся мире единственными устойчивыми знаками, по которым можно было сверять путь, были звезды, а неизменным было лишь Вечное Синее Небо – Мәңгі Көк Тәңір.

Таким образом, предпосылками глубокого знания Космоса и создания тенгрианского календаря были: 1) постоянные передвижения больших масс людей на гигантские расстояния: 2) длительность выращивания скота, основного продукта животноводческого производства; 3) необходимость долгосрочных прогнозов погоды в зоне неустойчивого резко континентального климата Центральной Азии. У казахов функции наблюдения за звездами, счета времени и предсказания погоды исполняло особое жреческое сословие – профессиональные астрономы-есепшi, которые за свою работу, требовавшую больших знаний, платы не брали.

«В современном мире календари многих народов являются привнесенными, заимствованными, насажденными, и их появление знаменовало разрыв с древним «естественным» временем и его культурой и переход ко «времени цивилизации». Мүшел, возникший ранее чем 5 тысяч лет назад, у казахов сохранился до ХХ века. Его длительное употребление параллельно с системой мусульманского исчисления времени демонстрировало незыблемость Тенгрианства на земле, принявшей суфийскую форму Ислама, но не изменившей и своей древней религии», - заключила А. Мухамбетова.







































































