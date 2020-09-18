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Tengri Bank лишили лицензии

Автор:  
Данияр Дауталиев
18 Сентября 2020, 09:19
Tengri Bank лишили лицензии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основанием лишения лицензии, в соответствии с подпунктами 7), 15) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», явились: – систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов; – систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования; – невыполнение банковским холдингом Банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации», - сообщили в пресс-службе Агентства.

Ввиду низкой доли активов и обязательств Tengri Bank в совокупных активах и обязательствах банковского сектора РК (0,3%) лишение банка лицензии не несет рисков для банковской системы в целом.

«Ухудшение финансового состояния банка связано с низким качеством ссудного портфеля. Основная масса проблемных кредитов была выдана связанным с казахстанскими акционерами банка лицам - в период с 2015 по 2017 годы, на долю которых приходится 58% ссудного портфеля банка. Высокая доля невозвратных займов, которая составляет 83% от ссудного портфеля, привела к ухудшению качества активов финансового института. С начала 2020 года в банке произошел массовый отток средств клиентов, который привел к невозможности обеспечения достаточного уровня ликвидности для бесперебойного функционирования Банка», - говорится в сообщении Агентства.

С марта 2020 года Tengri Bank не исполнял в полном объеме договорные обязательства по платежам и переводам денег. В условиях ухудшения финансового состояния, Агентством в отношении банка были приняты 11 мер надзорного реагирования и составлено 36 протоколов об административных правонарушениях.

Согласно требованиям пункта 5 статьи 42 Закона о банках, крупные участники банка обязаны принимать меры по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала банка на требуемом уровне. В марте 2020 года Агентство применило в отношении крупного акционера банка принудительную меру в виде требования по докапитализации на сумму 23 млрд тенге в срок до 30 апреля 2020 года, которое не было исполнено. В апреле-июне 2020 года Punjab National Bank обеспечил фондирование на сумму 16,9 млрд тенге, которые были использованы на снижение обязательств банка перед своими клиентами.

В рамках усиленного надзорного режима со стороны регулятора были приняты меры по рефинансированию и взысканию проблемных займов, в результате чего обязательства банка снизились на 26,4 млрд тенге.

Как уточнили в Агентстве, к усугублению финансового положения банка также привели отсутствие эффективной системы корпоративного управления и продолжающиеся внутренние корпоративные споры между мажоритарными и миноритарными акционерами банка.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, действиям акционеров и менеджмента банка, повлекшим ухудшение финансового положения Банка, будет дана правовая оценка соответствующими органами.

В условиях отсутствия намерения по докапитализации банка со стороны акционера, Агентством принято решение о лишении банка лицензии.

Tengri Bank является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем, АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – КФГД) будет выплачено депозиторам гарантийное возмещение. Депозиты 99% вкладчиков, физических лиц банка, покрываются гарантией КФГД в полном объеме. На возмещение имеют право клиенты банка - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Возмещение будет выплачено в национальной валюте, и его сумма не должна превышать:

- 15 млн тенге по сберегательным вкладам (депозиты) в тенге;

- 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте;

- 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте. Возмещение клиентам путем зачисления на банковские счета вкладчиков, открытые в банке-агенте и других банках, а также путем снятия наличных в банке-агенте будет начато в первой половине октября 2020 года.

Приказом Председателя Агентства назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка.

Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии банка. Руководителем временной администрации назначена Огай Оксана Дмитриевна, сотрудник Агентства.

С 18 сентября 2020 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

Агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности(ликвидации) банка.

С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации Банка, требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка и иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО «Tengri Bank» по телефону +7 (727) 244-34-34; 3434.


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