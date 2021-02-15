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Tengri Bank ликвидирован решением суда

Автор:  
Данияр Дауталиев
15 Февраля 2021, 21:21
Tengri Bank ликвидирован решением суда

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вступило в силу решение суда о принудительной ликвидации АО «Tengri Bank», передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 февраля 2021 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности АО «Tengri Bank».

Приказом председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка назначен состав ликвидационной комиссии банка, к которой в рамках действующего законодательства переходят полномочия по управлению делами банка.

Председателем ликвидационной комиссии банка назначена сотрудник АРРФР Огай Оксана Дмитриевна.

Согласно правилам осуществления ликвидации и требований к работе ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, утвержденных постановлением правления Агентства с даты назначения ликвидационная комиссия проведет следующие мероприятия:

- в течение 3 (трех) рабочих дней - разместит объявление о принятом судом решении о принудительной ликвидации банка и назначении уполномоченным органом ликвидационной комиссии в месте, доступном для обозрения, а также на интернет-ресурсе банка;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней - опубликует информацию о принудительной ликвидации банка в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках с обязательным указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов.

«Дополнительно сообщаем, что требования кредиторов физических лиц - клиентов банка по банковским счетам включаются ликвидационной комиссией в реестр требований кредиторов самостоятельно в соответствии с очередностью, установленной статьей 74-2 Закона о банках. Информация о включении таких требований доводится до сведения кредиторов банка в письменной форме, с указанием очередности удовлетворения требования каждого кредитора». – сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Контакты ликвидационной комиссии «Tengri Bank»: г. Алматы, пр. Абая 10А, тел. +7 (727) 244 93 07.


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