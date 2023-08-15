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Тенгизшевройл оштрафовали почти на 3 млрд тенге

Автор:  
Виктор Сутягин
15 Августа 2023, 19:50
Тенгизшевройл оштрафовали почти на 3 млрд тенге Фото: tengizchevroil.com

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- ТОО «Тенгизшевройл», разрабатывающее в Атырауской области на территории Жылыойского района гигантское Тенгизское нефтегазовое месторождение, оштрафовано на 2,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает на своей странице в Facebook департамент экологии по Атырауской области, от Специализированной природоохранной прокуратуры поступило представление.

В представлении предложено привлечь ТОО «Тенгизшевройл» к административной ответственности в связи с допущением нарушений экологического законодательства, связанных с осуществлением самовольных эмиссий в окружающую среду, превышением допустимых нормативов и загрязнением земель.

В связи с этим, в отношении ТОО «Тенгизшевройл» департаментом составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статями 328 и 337 КоАП РК.

Материалы были направлены в Жылыойский районный суд для рассмотрения.

Cуд вышеуказанные дела рассмотрел в объединенным порядке. Постановлением суда на ТОО «Тенгизшевройл»​ наложены административные штрафы на общую сумму более 2,8 млрд тенге.


Атырауская область   Экология   Другие государственные органы   Тенгиз  
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