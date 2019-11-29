«Тенгизшевройл» и ЕБРР поделились успехами совместной программы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султан ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провели бизнес-практикум для представителей малого и среднего бизнеса по актуальным вопросам развития казахстанского содержания в нефтегазовой отрасли, передает МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия ТШО и ЕБРР поделились промежуточными результатами совместной программы, реализуемой последние четыре года. Начатая в 2015 году программа является одним из инструментов развития возможностей и компетенций субъектов МСБ, ориентированных на нефтегазовый сектор. Одна из форм поддержки, предусмотренная программой – организация и со-финансирование консультационных проектов, где казахстанские предприниматели, предлагающие свои услуги и продукты для нефтегазового сектора, могут с помощью специалистов ЕБРР привлечь местных и зарубежных консультантов.

С момента запуска программы начато 26 проектов с привлечением местных консультантов и 7 проектов с привлечением международных отраслевых экспертов. По словам Рзабека Артыгалиева , генерального менеджера по связям с правительством и общественностью ТШО, среди завершенных проектов у 73% участников программы оборот увеличился в среднем на 66%, количество рабочих мест выросло на 32%, при этом производительность труда поднялась на 35%.

Резюмируя свое выступление, г-н Артыгалиев отметил положительную динамику присутствия казахстанских поставщиков в закупках ТШО.





«Если пять лет назад объем затраченных средств на закупку отечественных товаров и услуг составлял 2,4 млрд долларов США, то на конец третьего квартала текущего года этот показатель уже превысил 3,4 млрд долларов США. Всего с начала деятельности ТОО «Тенгизшевройл» сумма затрат на товары и услуги казахстанских производителей превысила 31 млрд долларов США», – подчеркнул он.

В свою очередь представители ЕБРР отметили, что на текущий момент пять компаний-участников программы стали поставщиками ТШО либо увеличили объемы поставок в результате последовательных улучшений своей деятельности при помощи квалифицированных бизнес-консультантов.





Помимо презентации историй успеха в рамках совместной программы ТШО и ЕБРР, для всех участников мероприятия были проведены презентация «Закупки ТШО и возможности для местного рынка», а также серия обучающих мастер-классов «Основы культуры безопасности» и «Подготовка к участию в закупках нефтегазового сектора». Также в ходе мероприятия состоялась церемония награждения консалтинговых компаний, проводивших обучение в рамках Программы.







