Тенгиз стал домом для эвакуированных

За два дня на Тенгизское месторождение было эвакуировано около 7000 жителей из Кульсары. Большинство из них - женщины с детьми и старики, передает корреспондент агентства Kazinform.

- После начала подтопления в городе Кульсары Жылыойского района было принято решение эвакуировать жителей на Тенгизское месторождение. В ТОО «Тенгизшевройл» поддержали жителей Кульсары и отправили автобусы. В первую очередь были эвакуированы женщины с детьми, старики и люди с ограниченными возможностями, - сообщили в пресс-службе компании.

Согласно предоставленным данным, на Тенгиз ежедневно эвакуируют жителей из Кульсары. Им предоставлено все необходимое: питание, медицинская помощь. Детям даже раздают игрушки и краски.

- Мы чувствуем себя как дома. Нам нравится, здесь даже есть выбор еды, как в ресторане. Когда дети играют на улице, их охраняют сотрудники Тенгиза. Очень интересно наблюдать за ними. Тут очень безопасно, - говорит эвакуированная женщина. - Сейчас всем не легко. Как только пришла вода, мы собрали вещи и ночью нас эвакуировали на Тенгиз. У нас здесь хорошие условия проживания, мы чувствуем себя как дома. Даже есть разнообразие еды, и нас обслуживают хорошо, - рассказывает Макпал Шахарбаева.

Также эвакуированным жителям помогают волонтеры ТШО. Они доставили гигиенические средства и необходимые вещи по запросу жителей. Пока неизвестно, до какого числа жители Кульсары будут проживать на самом крупном месторождении Казахстана.