Тенгиз остается крупным очагом заболевания коронавирусом - МВК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса предупреждает, что Тенгизское месторождение остается крупным очагом заболевания коронавирусом в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболели 25 человек. Среди них 5 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 19 заболевших на месторождении Тенгиз, из Курмангазинского района – 1 человек. Заболевание у 7 человек протекает с симптомами КВИ. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 108 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 75 человека, в районных инфекционных стационарах - 26, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 284 человека. Это самый низкий показатель с осени 2020 года.

Но, как сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса, в Атырауской области эпидемиологическая обстановка, несмотря на снижение числа зараженных, остается напряженной. Больше половины всех случаев, а именно 53,4%, приходится на работников промышленных предприятий.

«С начала пандемии КВИ Тенгизское месторождение ТОО «Тенгизшевройл» остаётся крупным очагом заболевания, а также высокая заболеваемость зарегистрирована среди работающих компаний НКОК (Норт Каспиан Оперейтинг Компани), CNCEС Специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк города Атырау», в структурных подразделениях «Эмбамунайгаз», ТОО СБК «Казмунайгаз-Бурение», ТОО «Матинпетролеум», АО «Каспийнефть», – говорится в сообщении МВК.

Напомним, 10 февраля главный государственный санврач Атырауской области подписал постановление о продлении карантина на месторождении Тенгиз до стабилизации эпидемиологической ситуации.

За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 59 человека.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область перешла в «зеленую» зону.