+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар

19 Ноября 2021 09:42
Поделиться:
Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов рассказал о текущей ситуации с обменным курсом тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка Республики Казахстан.

Новости по теме
Полицейские вернули родителям пропавшего четырехлетнего малыша в Туркестанской области
Заблудившегося мальчика нашли полицейские в ВКО Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу Бердибек Сапарбаев: От Национальной переписи населения зависят жизненно важные решения в стране

Нуржан Турсунханов прокомментировал, почему в последние дни тенге заметно слабеет, а нефть дешевеет, что служит факторами такой волатильности на международных рынках и как это влияет на обменный курс тенге.

«Биржевые торги валютной парой доллар-тенге на Казахстанской фондовой бирже 18 ноября достигли уровня 431,60 тенге, что является максимальным значением более чем за полгода. Динамика курса отражает текущие тренды на рынке энергоносителей и ситуацию на международном рынке.

С одной стороны, котировки нефти c конца октября снизились более чем на 5% с максимальных за последние семь лет отметок на фоне спекуляций о возможных мерах администрации Байдена по сдерживанию роста цен на нефть, а также на прогнозах ОПЕК и Международного энергетического агентства о скором появлении избыточного предложения на рынке нефти. Опасение участников рынка вызывает продажа нефти из стратегических резервов США и Китая, согласованная во время последних переговоров между лидерами этих стран 16 ноября.

С другой стороны, ожидание более скорого начала цикла повышения ставок в США в ответ на высокие показатели инфляции снижает привлекательность валют развивающихся стран и является дополнительным фактором ослабления тенге. Ускорение инфляции в США до 6,2%, что является максимальным значением за 30 лет, привело к приближению ожидаемой даты начала повышения ставок в США и росту доходностей облигаций. Укрепление доллара США продолжает оказывать повсеместное давление на валюты развивающихся стран.

Индекс валют развивающихся стран EMCI J.P. Morgan с конца октября ослаб на 2,1% на фоне опасений инвесторов касательно оттока капитала из развивающихся рынков с началом цикла ужесточения центробанков развитых стран. Так, турецкая лира ослабла на 15,2%, южноафриканский ранд – на 2,7%, чилийское песо – на 2,2%. В Турции, девальвация лиры принимает характер валютного кризиса.

На фоне изменения сентимента по отношению к рынкам развивающихся стран мы отмечаем снижение аппетита нерезидентов к государственным ценным бумагам Казахстана, которые с начала месяца сократили инвестиции на 23 млрд. тенге, или на 3% от позиции.

Российский рубль также демонстрирует негативную динамику на фоне растущих геополитических рисков. Беспокойство инвесторов вызвали заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о перемещении российских войск в районе границы с Украиной. США предупредили коллег в ЕС о возможных планах России по вторжению на Украину и призывают Россию прояснить свои намерения. С начала ноября курс рубля к доллару США начал заметно слабеть с уровня 70,9 до 73,1 рублей за доллар, ослабев на 3,1%.

В целом можно сказать, что тенге формируется под воздействием фундаментальных факторов и отражает динамику основных трендов на рынке энергоносителей и рынках развивающихся стран», - сказал директор департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Общество   #Тенге  
Поделиться:
Новости по теме
Полицейские вернули родителям пропавшего четырехлетнего малыша в Туркестанской области
Заблудившегося мальчика нашли полицейские в ВКО
Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу
Бердибек Сапарбаев: От Национальной переписи населения зависят жизненно важные решения в стране
Популярное
1 Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
2 Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
3 О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
4 Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
5 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
6 Газификация северных и восточных регионов РК – о чем Казахстан договорился с Россией
Читайте также
Автомобиль за лучшее исполнение традиционной песни выиграл певец из Кокшетау
Большинство мероприятий ко Дню Независимости пройдет офлайн в Жамбылской области
Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов
Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
О противопоказаниях к прививке вакциной «Pfizer» рассказали в Минздраве РК
Какие дороги будут построены в текущем году в Казахстане
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Газификация северных и восточных регионов РК – о чем Казахстан договорился с Россией
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив