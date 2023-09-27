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    01:00, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тенге упал до минимума к доллару за почти год

    доллар евро рубль курсы валют
    Фото: МИА "Казинформ"

    Курс тенге опять бьет антирекорды – нацвалюта упала до минимума к доллару за почти год, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

    Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 27 сентября, составляет 476,89 тенге. Это максимум с 17 октября прошлого года.

    Курс евро  – 505,27 тенге. Цифры выше фиксировались всего на прошлой неделе, но если исключить нынешний период ослабления тенге – то в феврале.

    Курс рубля – 4,95 тенге. Российская валюта, опять же, уже была дороже на предыдущей неделе, а заодно сама в последние месяцы подвержена серьезным колебаниям курса.

    Теги:
    Тенге Банки Экономика Нацбанк Казахстана
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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