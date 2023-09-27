Тенге упал до минимума к доллару за почти год

Курс тенге опять бьет антирекорды – нацвалюта упала до минимума к доллару за почти год, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 27 сентября, составляет 476,89 тенге. Это максимум с 17 октября прошлого года.

Курс евро – 505,27 тенге. Цифры выше фиксировались всего на прошлой неделе, но если исключить нынешний период ослабления тенге – то в феврале.

Курс рубля – 4,95 тенге. Российская валюта, опять же, уже была дороже на предыдущей неделе, а заодно сама в последние месяцы подвержена серьезным колебаниям курса.