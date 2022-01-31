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Тенге укрепился за месяц на 0,6% - Нацбанк

31 Января 2022 16:30
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Тенге укрепился за месяц на 0,6% - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В декабре 2021 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 431,20 – 436,36 тенге за доллар США. На конец декабря 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 431,80 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 0,6%. Об этом сообщает Национальный банк Казахстана в своем обзоре ситуации на финансовом рынке в декабре 2021 года, передает МИА «Казинформ».

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Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 14,7 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 4,3 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10,5 млрд долл. США.

В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 56,5% или 5,9 млрд долл. США (в ноябре 2021 года – 57,7% или 6,5 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков.

Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, отметили в НБК.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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