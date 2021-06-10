Тенге укрепился по итогам мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на валютном рынке рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За май курс тенге укрепился на 0,1% до 428,71 тенге за доллар США на фоне умеренного роста цены на нефть и периода налоговых выплат.

На фоне улучшения геополитической ситуации и роста реальной ставки доходности облигации федерального займа (ОФЗ) после повышения ключевой ставки центрального банка наблюдалось укрепление российского рубля на 2,4% до 73,4 руб. за доллар США», - сообщил Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

Он также отметил, что дополнительную поддержку тенге оказывала конвертация на биржевом рынке порядка 290 млн долларов валютной выручки экспортерами в период налоговых выплат. По словам Ерболата Досаева, в мае возобновился приток иностранных инвестиций в ГЦБ, в том числе в ноты Национального банка, которые выросли за месяц на 99 млрд тенге.

«Несмотря на локальные положительные факторы, изменение денежно-кредитных условий в развитых странах продолжают влиять на динамику валют развивающихся рынков, в том числе тенге», - добавил глава Нацбанка.

По состоянию на 9 июня биржевой курс тенге сложился на уровне 426,75 тенге за доллар.



