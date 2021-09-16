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    11:09, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Тенге укрепился на торгах KASE

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 15 сентября на 1,48 тенге – до 424,89 тенге за доллар США.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 16 сентября составляет 426,39 тенге за доллар США.

    Согласно данным Kurs.kz средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 424,62 тенге, продажи - 426,26 тенге. В обменниках Нур-Султана доллар покупают в среднем по 424,86 тенге, продают по 426,06 тенге.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Тенге Экономика
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