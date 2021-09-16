Тенге укрепился на торгах KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по сравнению с вечером 15 сентября на 1,48 тенге – до 424,89 тенге за доллар США.

Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 16 сентября составляет 426,39 тенге за доллар США.

Согласно данным Kurs.kz средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 424,62 тенге, продажи - 426,26 тенге. В обменниках Нур-Султана доллар покупают в среднем по 424,86 тенге, продают по 426,06 тенге.