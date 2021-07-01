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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:50, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Тенге укрепился на бирже

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), доллар подешевел по отношению к тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, доллар значительно подешевел по сравнению с вечером 30 июня на 1,49 тенге – до 425,82 тенге за доллар.

    Официальный курс Национального банка Республики Казахстан на 1 июля составляет 427,89 тенге за доллар.

    По данным сайта Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 425,70 тенге, продажи - 427,28 тенге. В Нур-Султане американский доллар покупают в среднем по 425,48 тенге, продают по 426,79 тенге.


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