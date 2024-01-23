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    09:03, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Тенге укрепился к доллару до максимума за почти 5,5 месяца

    тенге
    Фото: gov.kz

    Курс доллара, установленный Нацбанком РК на 23 января, составил 448,61 тенге. Это самое низкое значение с 15 августа 2023 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро. 

    В целом с начала месяца национальная валюта укрепилась к американской на 5,95 тенге. Подобная динамика наблюдается на фоне повышенных объемов конвертации долларов из Нацфонда, а также традиционного для начала года снижения импорта товаров ввиду низкой потребительской и деловой активности.

    По отношению к евро тенге тоже дорожает. Официальная стоимость европейской валюты на 23 января – 488,76 тенге. В этом случае самое низкое значение фиксируется с 7 августа 2023 года.

    Немного иная ситуация складывается с рублем. Его курс установлен на уровне 5,11 тенге. По сравнению с предыдущим днем он вырос на 0,02 тенге.

    Теги:
    Валюта Тенге Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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