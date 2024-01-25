Тенге продолжает укрепляться к доллару

На 25 января официальный курс американской валюты установлен на уровне 445,43 тенге. Это на 0,6 тенге меньше по сравнению с предыдущим днем, а также самое низкое значение с 11 августа 2023 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Если не принимать во внимание выходные, снижение наблюдается уже пять дней подряд. Такое происходит крайне редко. По данным Нацбанка РК, в целом с начала месяца курс доллара рос лишь четыре раза.



Основное влияние на укрепление тенге может оказывать конвертация долларов из Нацфонда. Еще один вероятный фактор – ранняя подготовка экспортеров к февральскому налоговому периоду. Правда, теоретически он способен играть куда менее значимую роль.



Неплохо себя чувствует тенге и по отношению к евро. Стоимость на завтра – 485,56 тенге. Текущий уровень практически соответствует минимуму с 12 июля 2023 года.



Кроме того, нацвалюта дорожает относительно рубля. Курс российской валюты за день снизился на 0,03 тенге, до 5,04 тенге.





