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    09:21, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Тенге продолжает укрепляться к доллару

    Тенге
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    На 25 января официальный курс американской валюты установлен на уровне 445,43 тенге. Это на 0,6 тенге меньше по сравнению с предыдущим днем, а также самое низкое значение с 11 августа 2023 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

    Если не принимать во внимание выходные, снижение наблюдается уже пять дней подряд. Такое происходит крайне редко. По данным Нацбанка РК, в целом с начала месяца курс доллара рос лишь четыре раза.

    Основное влияние на укрепление тенге может оказывать конвертация долларов из Нацфонда. Еще один вероятный фактор – ранняя подготовка экспортеров к февральскому налоговому периоду. Правда, теоретически он способен играть куда менее значимую роль.

    Неплохо себя чувствует тенге и по отношению к евро. Стоимость на завтра – 485,56 тенге. Текущий уровень практически соответствует минимуму с 12 июля 2023 года.

    Кроме того, нацвалюта дорожает относительно рубля. Курс российской валюты за день снизился на 0,03 тенге, до 5,04 тенге.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Валюта Доллар Тенге
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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